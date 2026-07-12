12 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

नकटी जमीन विवाद में नया मोड़! अकबर का आरोप- 6 गांवों की 1076 एकड़ जमीन निजी हाथों में जाएगी

Nakti Land Dispute in Chhattisgarh: रायपुर के नकटी गांव समेत छह गांवों की 1076 एकड़ जमीन को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने जमीन निजी डेवलपर्स को सौंपने की तैयारी का आरोप लगाया है, जबकि राज्य सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jul 12, 2026

Nakti Land Dispute: 'बिल्डरों को सौंपने की तैयारी'.(photo-patrika)

Nakti Land Dispute: 'बिल्डरों को सौंपने की तैयारी'.(photo-patrika)

Nakti Land Dispute: छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर से लगे नकटी गांव की जमीन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि नकटी सहित छह गांवों की करीब 1076 एकड़ जमीन को नगर विकास योजना के नाम पर निजी डेवलपर्स (बिल्डरों) को सौंपने की तैयारी की जा रही है। वहीं, राज्य सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है।

Mohammad Akbar: अकबर का दावा – छह गांवों की जमीन निजी हाथों में देने की तैयारी

मोहम्मद अकबर ने कहा कि सरकार नकटी गांव के मौजूदा विवाद का समाधान करने के बजाय नया विवाद खड़ा कर रही है। उनके अनुसार, सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि नकटी, सेरीखेड़ी, मंदिर हसौद, रमचंडी, बरौंदा और रीको की कुल 436.01 हेक्टेयर (करीब 1076 एकड़) भूमि को नगर विकास योजना के तहत विकसित करने की तैयारी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रस्तावित योजना में नकटी गांव की कुछ जमीनें भी शामिल हैं। अकबर ने सरकार से स्पष्ट करने की मांग की कि क्या इस योजना में वह विवादित जमीन भी शामिल है, जहां हाल ही में प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई थी।

निविदा प्रक्रिया पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता ने कहा कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा दस्तावेजों के अनुसार, चयनित एजेंसी को सड़क, पानी, सीवरेज, बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के बदले मिश्रित उपयोग (मिक्स यूज) भूमि के विकास और बिक्री का अधिकार मिलेगा।

उनका कहना है कि जमीन सीधे बेचने के बजाय डेवलपर के माध्यम से विकसित कर बेची जाएगी, जिससे निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की आशंका है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने की मांग की।

सरकार का पलटवार – आरोप राजनीति से प्रेरित

वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह पूरी तरह राजनीतिक बयानबाजी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज या प्रमाण नहीं है। कश्यप ने कहा कि जिस भूमि से जुड़ी प्रक्रिया की बात कांग्रेस कर रही है, उसकी शुरुआत उनके ही शासनकाल में हुई थी। ऐसे में कांग्रेस को पहले अपने कार्यकाल का जवाब देना चाहिए।

जमीन विवाद पर बढ़ी सियासी गर्माहट

नकटी गांव की जमीन को लेकर पहले से ही राजनीतिक बयानबाजी जारी है। अब 1076 एकड़ भूमि को लेकर लगाए गए नए आरोपों के बाद यह मुद्दा और गरमा गया है। एक ओर कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है, वहीं भाजपा इसे विपक्ष की राजनीतिक रणनीति बता रही है।

“पहले अपने गिरेबान में झांके Congress”, नकटी मामले में BJP का बड़ा हमला, केदार कश्यप ने कही बड़ी बात

ये भी पढ़ें
Nakti Village Controversy

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Jul 2026 01:49 pm

Published on:

12 Jul 2026 01:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / नकटी जमीन विवाद में नया मोड़! अकबर का आरोप- 6 गांवों की 1076 एकड़ जमीन निजी हाथों में जाएगी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Naxal Free Villages: नक्सल मुक्त गांवों को मिलेगा 1-1 करोड़ का विकास पैकेज, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा प्लान

Naxal Free Villages
रायपुर

महादेव ऑनलाइन सट्टा केस में बड़ा एक्शन, श्रीलंका में 147 भारतीय युवक हाउस अरेस्ट, सिकंदर की तलाश में पुलिस

Mahadev Betting App
रायपुर

Raipur Railway News: रेलवे का बड़ा अपग्रेड! रायपुर के छोटे स्टेशनों पर अब मिलेंगी बड़े शहर जैसी सुविधाएं

Raipur Railway Division
रायपुर

छत्तीसगढ़ में नई CBG नीति लागू, किसानों से लेकर आमजनता तक को मिलेगा बड़ा फायदा, जानें पूरी डिटेल

कैबिनेट के फैसले के बाद जारी हुई नीति
रायपुर

‘आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं’, राम मंदिर चंदा विवाद में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Ram Mandir Donation Controversy
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.