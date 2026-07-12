नकटी जमीन विवाद में नया मोड़! अकबर का आरोप- 6 गांवों की 1076 एकड़ जमीन निजी हाथों में जाएगी

Nakti Land Dispute: छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर से लगे नकटी गांव की जमीन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि नकटी सहित छह गांवों की करीब 1076 एकड़ जमीन को नगर विकास योजना के नाम पर निजी डेवलपर्स (बिल्डरों) को सौंपने की तैयारी की जा रही है। वहीं, राज्य सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है।