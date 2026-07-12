महादेव ऑनलाइन सट्टा केस में बड़ा एक्शन, श्रीलंका में 147 भारतीय युवक हाउस अरेस्ट, सिकंदर की तलाश में पुलिस

Mahadev Betting App Case: महादेव ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। श्रीलंका में कथित ऑनलाइन सट्टा संचालन से जुड़े एक ठिकाने पर स्थानीय पुलिस की कार्रवाई के बाद भारत के 147 युवकों को हाउस अरेस्ट किए जाने की जानकारी सामने आई है। इनमें भिलाई, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार के युवक भी शामिल बताए जा रहे हैं। सभी के पासपोर्ट और वीजा जब्त कर जांच की जा रही है।