CG Monsoon Update: झमाझम के बाद सन्नाटा! रायपुर में 4 दिन से नहीं बरसे बादल, उमस से लोग बेहाल

रायपुर शहर में कंक्रीट का जंगल है, जिसका काफी विस्तार हो गया है। बिरगांव नगर निगम में भी यही हाल है। ये दोनों शहरी क्षेत्र हैं, जहां कंक्रीट का जंगल है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार बारिश के लिए सिस्टम व हवा की दिशा दोनों महत्वपूर्ण है। रायपुर में अगर बारिश नहीं हो रही है तो अभनपुर, आरंग, गोबरा नवापारा, खरोरा में तो बारिश होनी चाहिए। ये ग्रामीण इलाके हैं। रायपुर के आउटर में स्थित लाभांडी के पास भी काफी ग्रीनरी है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर कम होने से प्रदेश में व्यापक वर्षा नहीं हो रही है।