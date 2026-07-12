नदी-नालों से खेतों तक पहुंचा प्लास्टिक का जहर, फसल और सेहत दोनों पर मंडराया संकट

Agricultural Plastic Pollution: मानसून की बारिश जहां किसानों के लिए हर साल नई उम्मीदें और अच्छी फसल का संदेश लेकर आती है, वहीं इस बार बारिश अपने साथ एक ऐसा संकट भी लेकर आई है, जो आने वाले वर्षों में खेती, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। प्रदेश के कई जिलों में नदी-नालों और जल निकासी तंत्र के जरिए बहकर आए प्लास्टिक कचरे ने खेतों को प्रदूषित कर दिया है। धान की बुवाई के समय किसानों को खेत तैयार करने के बजाय उनमें फैली पॉलिथीन, गुटखा-तंबाकू के रैपर, बेकरी पैकेजिंग और सिंगल-यूज प्लास्टिक को हटाने में मशक्कत करनी पड़ रही है।