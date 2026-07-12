11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Chhattisgarh Transfer: 122 अधिकारियों-कर्मचारियों के हुए तबादले, 7 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश

छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के 66 अभियंता और 56 विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का किया गया है स्थानांतरण...
less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Jul 12, 2026

Chhattisgarh Transfer

Chhattisgarh Transfer: छत्तीसगढ़ शासन ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के 122 अधिकारियों-कर्मचारियों की नवीन पदस्थापना की है। इनमें 66 अभियंता और 56 विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारी हैं।

राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय नवा रायपुर (Nava Raipur) के उपसचिव भागवत जायसवाल के हस्ताक्षर से 11 जुलाई को तबादला आदेश जारी किया गया है।

इस लिंक पर क्लिक करें और देखें ट्रांसफर लिस्ट...

स्थानांतरित अधिकारियों-कर्मचारियों में कार्यपालन अभियंता (Executive Engineer), सहायक अभियंता, उप अभियंता, प्रोग्रामर, राजस्व निरीक्षक (Revenue Inspector), स्वास्थ्य निरीक्षक से लेकर सहायक कार्यालय अधीक्षक, तकनीकी सहायक, लेखपाल, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3, डाटा एंट्री ऑपरेटर (Data Entry Operator), कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक राजस्व निरीक्षक, समयपाल, कैशियर, वाहन चालक, चौकीदार, पंप अटेंडेंट और भृत्य शामिल हैं।

इस लिंक पर क्लिक करें और देखें तबादला सूची...

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (Urban Administration and Development Department) ने स्थानांतरित सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना स्थल पर 7 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण कर विभाग को सूचित करने के निर्देश दिए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक समयावधि में कार्यभार ग्रहण (Assumption of Charge) नहीं करने पर वर्तमान स्थान से वेतन आहरित नहीं होगा। इसके उल्लंघन पर नियंत्रण अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही (Disciplinary Action) की जाएगी।

Monsoon: मानसून में देरी से घबराएं नहीं, समय पर करें धान की बोआई-रोपाई

ये भी पढ़ें
Monsoon

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

Naya raipur

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Jul 2026 02:01 am

Published on:

12 Jul 2026 02:01 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Transfer: 122 अधिकारियों-कर्मचारियों के हुए तबादले, 7 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

MBBS Admission 2026: रायपुर के JNM मेडिकल कॉलेज में 20 नई सीटें बढ़ीं, छात्रों को मिलेगा फायदा

MBBS Admission
रायपुर

अगर आपकी गाड़ी पर नहीं है नंबर प्लेट, तो हो जाएं सावधान! रायपुर पुलिस का ताबड़तोड़ चेकिंग शुरू

Raipur Police Checking Drive
रायपुर

छत्तीसगढ़ के संविदा और प्लेसमेंट कर्मचारियों के लिए बड़ा आदेश, iGOT पोर्टल पर पंजीयन हुआ अनिवार्य

Chhattisgarh News
newsupdate

Chhattisgarh Congress: क्या TS सिंहदेव बनेंगे प्रदेश अध्यक्ष? सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल, इन प्रमुख नामों पर चर्चा तेज

PCC President Chhattisgarh
रायपुर

महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त जारी! 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में पहुंचे 626.25 करोड़ रुपये

Mahtari Vandan Yojana
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.