MBBS Admission 2026: रायपुर के JNM मेडिकल कॉलेज में 20 सीटें बढ़ीं

MBBS Admission 2026: छत्तीसगढ़ के मेडिकल छात्रों के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) ने रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल (JNM) मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें 230 से बढ़ाकर 250 कर दी गई हैं। यानी अब हर साल 20 अतिरिक्त छात्रों को मेडिकल शिक्षा का अवसर मिलेगा।