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अगर आपकी गाड़ी पर नहीं है नंबर प्लेट, तो हो जाएं सावधान! रायपुर पुलिस का ताबड़तोड़ चेकिंग शुरू

Vehicle Checking Campaign: रायपुर पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। बिना नंबर प्लेट, संदिग्ध वाहनों और अधूरे दस्तावेज वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jul 11, 2026

Raipur Police Checking Drive

Raipur Police Checking Drive: छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक पुलिस चेकिंग चालू (photo-patrika)

Raipur Police Checking Drive: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराधों पर नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सुबह से ही दोपहिया वाहनों, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहन दस्तावेजों की सघन जांच की जा रही है।

पुलिस बिना नंबर प्लेट, फर्जी या अस्पष्ट नंबर प्लेट वाले वाहनों पर विशेष नजर रख रही है। साथ ही वाहन चालकों के आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह अभियान अपराध रोकने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

Raipur Police: 35 से ज्यादा चौक-चौराहों पर पुलिस की तैनाती

पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर शहर के 35 से अधिक प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आने-जाने वाले वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। साथ ही संदिग्ध लगने वाले लोगों से पूछताछ भी की जा रही है।

बिना नंबर प्लेट वाले वाहन पुलिस के निशाने पर

रायपुर पुलिस का कहना है कि कई बार अपराधी बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल वारदात को अंजाम देने के लिए करते हैं। ऐसे वाहनों की पहचान करना मुश्किल होता है, जिससे जांच प्रभावित होती है। इसी वजह से इस अभियान में बिना नंबर प्लेट या अस्पष्ट नंबर प्लेट वाले वाहनों पर विशेष फोकस किया गया है।

वाहनों के दस्तावेजों की भी हो रही जांच

चेकिंग के दौरान पुलिस वाहन चालकों से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच कर रही है। जिन वाहनों के दस्तावेज अधूरे पाए जा रहे हैं या यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

अपराध नियंत्रण के लिए चलाया जा रहा अभियान

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना है। नियमित जांच से अपराधियों की पहचान करने और अपराधों की रोकथाम में मदद मिलेगी।

नागरिकों से पुलिस की अपील

रायपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के सभी दस्तावेज अपडेट रखें, नंबर प्लेट नियमों के अनुसार लगवाएं और यातायात नियमों का पालन करें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे विशेष चेकिंग अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे। इससे कानून-व्यवस्था मजबूत होगी और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

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Updated on:

11 Jul 2026 05:19 pm

Published on:

11 Jul 2026 05:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / अगर आपकी गाड़ी पर नहीं है नंबर प्लेट, तो हो जाएं सावधान! रायपुर पुलिस का ताबड़तोड़ चेकिंग शुरू

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