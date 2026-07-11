अगर आपकी गाड़ी पर नहीं है नंबर प्लेट, तो हो जाएं सावधान! रायपुर पुलिस का ताबड़तोड़ चेकिंग शुरू

रायपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के सभी दस्तावेज अपडेट रखें, नंबर प्लेट नियमों के अनुसार लगवाएं और यातायात नियमों का पालन करें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे विशेष चेकिंग अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे। इससे कानून-व्यवस्था मजबूत होगी और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।