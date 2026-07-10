रायपुर में फिर चला बुलडोजर! पंडरी कपड़ा मार्केट में निगम JCB से हटाया अवैध कब्जा, मच हड़कंप

Bulldozer Action in Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पंडरी कपड़ा मार्केट में नाली पर किए गए अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से हटाया। स्थानीय बस्तीवासियों की शिकायत पर निगम की टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। शिकायत थी कि नाली ढंके होने से उसकी सफाई नहीं हो पा रही थी, जिससे बारिश के दौरान जलभराव की समस्या बढ़ रही थी। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक नालियों और शासकीय भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।