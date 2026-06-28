Meat Shop Closed: 29 जून को नहीं बिकेगा मांस-मटन! दुर्ग में मीट शॉप और पशु वध गृह रहेंगे बंद, आदेश जारी

Meat Shop Closed: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कबीर जयंती के अवसर पर 29 जून को नगर पालिक निगम क्षेत्र की सभी मांस बिक्री की दुकानें और पशु वध गृह बंद रहेंगे। नगर निगम प्रशासन ने राज्य शासन के स्थानीय शासन विभाग के निर्देशों के आधार पर यह आदेश जारी किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित दिन किसी भी प्रकार का पशु वध, मांस विक्रय या संबंधित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। निगम ने सभी मांस विक्रेताओं और प्रतिष्ठान संचालकों से आदेश का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है।