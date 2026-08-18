Acid Attack in Durg: कांवड़ यात्रा के बीच सुनसान रास्ते में महिला पर तेजाब से हमला, दो बच्चे भी झुलसे

Acid Attack in Durg: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान महिला पर तेजाब फेंकने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अज्ञात युवकों ने अरसनारा और रेवलीडीह के बीच सुनसान रास्ते में महिला को निशाना बनाया और वारदात के बाद फरार हो गए। हमले में महिला का चेहरा झुलस गया, जबकि उसके साथ मौजूद दोनों बच्चे भी घायल हो गए। घटना के बाद तीनों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। नंदिनी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।