Acid Attack in Durg: कांवड़ यात्रा के बीच सुनसान रास्ते में महिला पर तेजाब से हमला, दो बच्चे भी झुलसे

Acid Attack in Durg: महिला पर तेजाब से हमला(photo-patrika)
Acid Attack in Durg: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान महिला पर तेजाब फेंकने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अज्ञात युवकों ने अरसनारा और रेवलीडीह के बीच सुनसान रास्ते में महिला को निशाना बनाया और वारदात के बाद फरार हो गए। हमले में महिला का चेहरा झुलस गया, जबकि उसके साथ मौजूद दोनों बच्चे भी घायल हो गए। घटना के बाद तीनों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। नंदिनी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, महिला अपने दोनों बच्चों के साथ कांवड़ यात्रा पर निकली थी। इसी दौरान अरसनारा और रेवलीडीह के बीच सुनसान इलाके में बाइक सवार युवक वहां पहुंचे। आरोप है कि युवकों ने महिला पर तेजाब फेंका और वारदात के बाद तेजी से मौके से फरार हो गए। अचानक हुए हमले से महिला और उसके बच्चों में अफरा-तफरी मच गई। घटना की जानकारी आसपास के लोगों को मिलने के बाद मौके पर भीड़ जुट गई।
तेजाब हमले में महिला गंभीर रूप से झुलस गई। उसके साथ मौजूद दोनों बच्चे भी हमले की चपेट में आकर घायल हुए हैं। घटना के बाद तीनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। फिलहाल महिला और बच्चों की हालत को लेकर विस्तृत मेडिकल जानकारी सामने नहीं आई है।
घटना की सूचना मिलते ही नंदिनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ वारदात से जुड़े साक्ष्यों को जुटाना शुरू किया है। पुलिस का प्रयास है कि आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालकर बाइक सवार आरोपियों की पहचान की जा सके।
महिला पर तेजाब हमला क्यों किया गया, इसकी वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस आरोपियों की पहचान के साथ-साथ हमले के पीछे के कारणों की भी जांच कर रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने और उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मामले में पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह और आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।
बड़ी खबरेंView All
दुर्ग
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग