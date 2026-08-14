दुर्ग में 2.98 एकड़ जमीन विवाद में भाजपा नेता समेत 5 पर केस, FIR के बाद भी गिरफ्तारी नहीं

शिकायत के मुताबिक, जमीन खरीदने के बाद पता चला कि उसका रिकॉर्ड कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। इसके बाद फर्म से लगी हुई करीब 3.56 एकड़ अतिरिक्त जमीन खरीदने की योजना बनाई गई। इसके लिए निवेशकों से पैसा जुटाने का प्रस्ताव रखा गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, निवेशकों को निर्माण कार्य शुरू होने तक उनकी रकम पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज देने और बाद में इस राशि को फ्लैट की कीमत में समायोजित करने की बात कही गई थी। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य जमीन के आसपास निर्माण और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना बताया गया था। हालांकि, बाद में पार्टनरशिप और जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद गहरा गया।