Teacher Leader Arrest: फर्जी मेडिकल बिल मामले में शिक्षक नेता साधेलाल पटेल भेजे गए जेल, पत्नी पर भी FIR दर्ज

Teacher Leader Arrest: शिक्षा विभाग के बहुचर्चित फर्जी मेडिकल बिल घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सीपीसी और शिक्षक नेता साधेलाल पटेल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कुछ दिन पहले सिटी कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। मामले में साधेलाल पटेल की पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं, गिरफ्तारी के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस पूरे घोटाले में केवल एक शिक्षक ही जिम्मेदार था या फाइलों को आगे बढ़ाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होगी।