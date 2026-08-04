Truck Accident: बिलासपुर में भीषण हादसा, खड़ी ट्रक से टकराई दो ट्रेलर, कैबिन में फंसा रह गया चालक

Bilaspur Road Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए दो भीषण सड़क हादसों ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए। पहले हादसे में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरे हादसे में सड़क पर खराब होकर खड़ी ट्रेलर से पीछे आ रही दो ट्रेलर टकरा गईं। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक ट्रेलर का चालक कैबिन में फंस गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।