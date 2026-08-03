कितने का घोटाला किया? ED ने केके श्रीवास्तव और बेटे से पूछे तीखे सवाल, 15 करोड़ ठगी व 441 करोड़ ट्रांजैक्शन की जांच

साथ ही कहा कि काम दिलाने के एवज में दिल्ली के कारोबारी से मिली रकम लौटा चुके हैं। उनके द्वारा दिए गए 3-3 करोड़ के दिए गए चेक के बाउंस की जानकारी देने पर चुप्पी साध ली। उनसे अन्य लोगों से कनेक्शन, निवेश, 15 करोड़ का हिसाब मांगा। बता दें कि बिलासपुर निवासी केके श्रीवास्तव पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी माने जाते है। दोनों ने दिल्ली के रावत एसोसिएट के संचालक अशोक रावत को स्मार्ट सिटी में 500 करोड़ का काम दिलाने के एवज में 15 करोड़ रुपए की ठगी की। काम नहीं दिलाने और थाना में शिकायत दर्ज होते ही फरार हो गए थे।