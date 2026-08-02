Chhattisgarh Bridge Accident: बिलासपुर-पेंड्रा मार्ग पर बड़ा हादसा टला, दो हिस्सों में टूटा बांसाझाल का जर्जर पूल, बस में सवार थे 50 यात्री

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना उस समय हुई जब बस बांसाझाल पुल के बीचों-बीच पहुंची थी। अचानक तेज धमाके के साथ पुल का स्लैब धंस गया और देखते ही देखते पुल दो हिस्सों में बंट गया। बस का अगला हिस्सा टूटे हुए पुल के किनारे पर अटक गया, जबकि पीछे का हिस्सा सड़क पर ही रहा। बस के भीतर बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। कई लोग घबराकर चीखने लगे। बस चालक ने घबराने के बजाय वाहन पर नियंत्रण बनाए रखा, जिससे बस पूरी तरह नदी में नहीं गिरी। इसके बाद स्थानीय ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला।