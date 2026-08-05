PSSOU Admission 2026: घर बैठे उच्च शिक्षा का मौका, MBA से BA तक 12 ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन शुरू, जानें आवेदन की तिथि

घर बैठे उच्च शिक्षा का मौका (फोटो सोर्स- AI)
Online Admission 2026: पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (PSSOU) ने शैक्षणिक सत्र जुलाई 2026-जून 2027 के लिए ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस सत्र में विश्वविद्यालय एमबीए, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीए, बी.लिब. एवं सूचना विज्ञान तथा एम.लिब. एवं सूचना विज्ञान सहित कुल 12 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश देगा। विश्वविद्यालय का उद्देश्य डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाना है, ताकि वे अपनी सुविधा और समय के अनुसार घर बैठे पढ़ाई कर सकें।
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, इच्छुक अभ्यर्थी 15 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, जिससे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय या अध्ययन केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थी अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से नया पंजीयन कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं तथा ऑनलाइन शुल्क जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन माध्यम से निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा-
इन सभी पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने के बाद ऑनलाइन शुल्क जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
विश्वविद्यालय का कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से कामकाजी युवाओं, नौकरीपेशा लोगों, गृहिणियों तथा दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। ऐसे विद्यार्थी, जो नौकरी, पारिवारिक जिम्मेदारियों या दूरी के कारण नियमित कॉलेज नहीं जा पाते, वे बिना अपनी दिनचर्या प्रभावित किए उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को डिजिटल अध्ययन सामग्री, ई-लर्निंग संसाधन, ऑनलाइन शैक्षणिक सहयोग और विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों को अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई करने की लचीली व्यवस्था भी मिलेगी।
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। अभ्यर्थी घर बैठे मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। नए अभ्यर्थियों को पहले ऑनलाइन पंजीयन करना होगा, इसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। आवेदन सफल होने के बाद प्रवेश संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी।
विश्वविद्यालय ने सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि अंतिम तिथि के दौरान पोर्टल पर अधिक ट्रैफिक होने की संभावना रहती है, इसलिए अभ्यर्थी 15 सितंबर 2026 से पहले ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। प्रवेश से संबंधित पात्रता, शुल्क, आवश्यक दस्तावेज और अन्य विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
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