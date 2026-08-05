PSSOU Admission 2026: घर बैठे उच्च शिक्षा का मौका, MBA से BA तक 12 ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन शुरू, जानें आवेदन की तिथि

Online Admission 2026: पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (PSSOU) ने शैक्षणिक सत्र जुलाई 2026-जून 2027 के लिए ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस सत्र में विश्वविद्यालय एमबीए, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीए, बी.लिब. एवं सूचना विज्ञान तथा एम.लिब. एवं सूचना विज्ञान सहित कुल 12 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश देगा। विश्वविद्यालय का उद्देश्य डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाना है, ताकि वे अपनी सुविधा और समय के अनुसार घर बैठे पढ़ाई कर सकें।