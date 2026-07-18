राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत डिजिटल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए CSVTU ने यह व्यवस्था लागू की है। विश्वविद्यालय का कहना है कि इससे विद्यार्थियों का शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा और भविष्य में क्रेडिट ट्रांसफर, मल्टीपल एंट्री-एग्जिट समेत अन्य शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। साथ ही सभी संबद्ध संस्थाओं से इस जानकारी को प्राथमिकता के साथ विद्यार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रवेश और नामांकन प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।