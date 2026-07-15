IIT Bhilai AI Project: छत्तीसगढ़ के 385 वैद्यों का ज्ञान होगा वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित, IIT भिलाई करेगा डिजिटाइज

छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पौधा बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पारंपरिक स्वास्थ्य ज्ञान हमारे राज्य की एक अमूल्य और अनूठी धरोहर है। समय की मांग है कि हम इसका न केवल संरक्षण करें, बल्कि इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी करें। वहीं, आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश ने कहा कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का यह अद्भुत समन्वय स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में नए और क्रांतिकारी आयाम स्थापित करेगा।