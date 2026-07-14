Chhattisgarh Job Updates: अब माय भारत पोर्टल से युवाओं को मिलेगी करियर की नई उड़ान, शुरू हुआ निशुल्क पंजीयन

Job Updates: दुर्ग जिले के युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और इंटर्नशिप के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने रोजगार कार्यालय में 'माय भारत' योजना के तहत विशेष पंजीयन काउंटर शुरू किया है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की इस पहल के माध्यम से 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से निशुल्क जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें देशभर में उपलब्ध रोजगार और करियर के अवसरों तक सीधी पहुंच मिलेगी।