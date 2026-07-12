12 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

भिलाई स्टील प्लांट में फिर हादसा, रेल मिल में काम के दौरान कर्मचारी की करंट से मौत

Bhilai News: रेल मिल में काम के दौरान एक नियमित कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी में करंट लगने की आशंका जताई जा रही है।
less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Love Sonkar

Jul 12, 2026

Industrial Accident

भिलाई स्टील प्लांट (Photo Patrika)

Industrial Accident: भिलाई स्टील प्लांट में शनिवार को एक नियमित कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कर्मचारी की मौत करंट लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद प्लांट परिसर में हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारी प्लांट के यूनिवर्सल रेल मिल में ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला। सहकर्मियों ने तत्काल उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Jul 2026 06:37 pm

Published on:

12 Jul 2026 06:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / भिलाई स्टील प्लांट में फिर हादसा, रेल मिल में काम के दौरान कर्मचारी की करंट से मौत

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

BSP स्क्रैप चोरी: सिंडिकेट के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की तैयारी, फ्लू डस्ट ठेके की सिफारिश तक पहुंचेगी जांच

Chhattisgarh News
भिलाई

Chhattisgarh News: सरकारी विभागों के लिए बड़ा बदलाव, 1 अगस्त से प्री-पेड बिजली बिलिंग होगी अनिवार्य

Electricity Recharge News
भिलाई

रील्स से रियल सक्सेस तक, भिलाई की काजल बनीं छत्तीसगढ़ की पहली ब्लू टिक क्रिएटर, आज दे रही हैं दर्जनों युवाओं को रोजगार

Bhilai Digital Creator
Patrika Special News

Bhilai Traffic Update: 11 दिन तक बंद रहेगा खुर्सीपार रेलवे फाटक, ये रहेगा वैकल्पिक मार्ग

Bhilai Traffic Update
भिलाई

दुर्ग पुलिस में बड़ा फेरबदल, 7 निरीक्षकों का तबादला, एसएसपी ने जारी किया आदेश

Durg Police Transfer
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.