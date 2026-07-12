Bhilai Traffic Update: 11 दिन तक बंद रहेगा खुर्सीपार रेलवे फाटक, ये रहेगा वैकल्पिक मार्ग

रेलवे विभाग द्वारा भिलाई के सिरसा गेट अंडर ब्रिज में आवश्यक मरम्मत और सुधार कार्य किए जाने के कारण 1 जुलाई से 31 अगस्त तक यह मार्ग पूर्णत: बंद रहेगा। दो माह तक चलने वाले इस कार्य से यात्रियों को असुविधा होगी, लेकिन यह पुल की सुरक्षा और सुचारु संचालन के लिए आवश्यक है। यातायात व्यवस्था को सुचारु एवं सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा सिरसा गेट अंडर ब्रिज और आसपास के मार्गों का विस्तृत निरीक्षण किया गया। निर्माण कार्य शुरू होने पर अंडर ब्रिज के दोनों ओर यातायात पूर्णत: बंद रखने और आवश्यक बैरिकेडिंग एवं ट्रैफिक स्टॉपर लगाने की व्यवस्था का जायजा लिया गया। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं।