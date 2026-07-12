Raipur Railway News: रेलवे का बड़ा अपग्रेड! रायपुर के छोटे स्टेशनों पर अब मिलेंगी बड़े शहर जैसी सुविधाएं

Raipur Railway News: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रायपुर रेल मंडल के सरोना और बालोद रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य पूरा हो गया है। दोनों स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, जिससे यात्रियों को पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। रेलवे ने स्टेशनों की मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ दिव्यांगजन, बुजुर्ग और महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई नई व्यवस्थाएं विकसित की हैं।