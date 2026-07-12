Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारी की शुरुआत! भाजपा ने कार्यकर्ताओं को बनाया सबसे बड़ा हथियार

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने और संगठन व सत्ता में नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलने के बाद पार्टी की राजनीतिक रणनीति में बदलाव साफ दिखाई देने लगा है। सरकार गठन के बाद अब पार्टी का फोकस केवल शासन चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखने पर भी है। मंत्री और विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में लगातार दौरे कर रहे हैं। वे स्थानीय कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और आम लोगों से मुलाकात कर संगठन की मजबूती और जनसंपर्क बढ़ाने में जुटे हैं।