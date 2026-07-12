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Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारी की शुरुआत! भाजपा ने कार्यकर्ताओं को बनाया सबसे बड़ा हथियार

BJP Election Strategy: छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद संगठनात्मक रणनीति में बदलाव दिख रहा है। मंत्री और विधायक बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाकर संगठन और जनाधार मजबूत करने की तैयारी में जुटे हैं।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Jul 12, 2026

Chhattisgarh Politics

भाजपा की नई सियासी रणनीति (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने और संगठन व सत्ता में नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलने के बाद पार्टी की राजनीतिक रणनीति में बदलाव साफ दिखाई देने लगा है। सरकार गठन के बाद अब पार्टी का फोकस केवल शासन चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखने पर भी है। मंत्री और विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में लगातार दौरे कर रहे हैं। वे स्थानीय कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और आम लोगों से मुलाकात कर संगठन की मजबूती और जनसंपर्क बढ़ाने में जुटे हैं।

BJP Booth Management: बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की तैयारी

भाजपा आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए अभी से बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं। पार्टी का उद्देश्य है कि हर कार्यकर्ता संगठन की गतिविधियों से जुड़ा रहे और चुनाव के समय मजबूत नेटवर्क तैयार मिले। इसी कारण मंत्री और विधायक नियमित रूप से स्थानीय इकाइयों के संपर्क में रहकर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुन रहे हैं।

कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय को मिली प्राथमिकता

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा इस बार संगठन की सबसे बड़ी ताकत अपने कार्यकर्ताओं को मान रही है। इसी वजह से कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय और संवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेशभर में कई स्थानों पर कार्यकर्ता सम्मेलन, समीक्षा बैठकें और संगठनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें पार्टी नेतृत्व सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहा है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के साथ संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी भागीदारी भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में बढ़ी मौजूदगी

भाजपा के मंत्री और विधायक अब केवल सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं हैं। उनकी मौजूदगी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भी पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है। छोटे-छोटे सामुदायिक कार्यक्रम, मंदिरों के आयोजन, धार्मिक उत्सव, सांस्कृतिक समारोह और सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रमों में लगातार भागीदारी के जरिए जनता के बीच सीधा संपर्क बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, यह रणनीति विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ाने और जनाधार मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

नए चेहरों से कार्यकर्ताओं में बढ़ी उम्मीद

संगठन और सरकार में नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलने के बाद पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बढ़ा है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि मेहनत और सक्रियता के आधार पर आगे बढ़ने के अवसर अब पहले की तुलना में अधिक हैं। इस बदलाव का असर संगठनात्मक गतिविधियों में भी दिखाई दे रहा है, जहां स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों और बैठकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

BJP Political Strategy: सरकारी योजनाओं के साथ जनसंपर्क पर भी जोर

भाजपा केवल सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के सहारे चुनावी तैयारी नहीं करना चाहती। पार्टी का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे लोगों तक पहुंचे और जनसंपर्क के माध्यम से जनता का भरोसा भी मजबूत हो। इसी रणनीति के तहत जनप्रतिनिधि गांव-गांव और वार्ड-वार्ड पहुंचकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास कर रहे हैं।

चुनावी तैयारी का शुरुआती संकेत

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की बढ़ी हुई संगठनात्मक सक्रियता आगामी चुनावों की तैयारी का शुरुआती संकेत है। पार्टी सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय बनाकर अपने जनाधार को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने की यह रणनीति आगामी चुनावों में भाजपा को कितना राजनीतिक लाभ दिला पाती है।

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Updated on:

12 Jul 2026 08:40 am

Published on:

12 Jul 2026 08:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारी की शुरुआत! भाजपा ने कार्यकर्ताओं को बनाया सबसे बड़ा हथियार

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