Chhattisgarh Politics: मिशन विधानसभा 2028 की तैयारी तेज, बस्तर में भाजपा ने कार्यकर्ताओं को दिया चुनावी मंत्र

बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। आदिवासी बहुल इस क्षेत्र में विकास, सुरक्षा, वन अधिकार, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हमेशा चुनावी एजेंडे के केंद्र में रहे हैं। हाल के वर्षों में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने और विकास कार्यों में तेजी आने के बाद राजनीतिक दल भी गांव-गांव तक अपनी संगठनात्मक पहुंच बढ़ाने में जुटे हैं।