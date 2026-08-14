Anganwadi Recruitment: जगदलपुर आंगनबाड़ी में निकली भर्ती, इस तारीख तक करें ऑनलाइन आवेदन

Anganwadi Recruitment 2026: आंगनबाड़ी में नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। एकीकृत बाल विकास परियोजना तोकापाल के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परियोजना अधिकारी की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के एक-एक पद पर योग्य महिला उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए गए हैं। एकीकृत बाल विकास परियोजना तोकापाल के परियोजना अधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायत परपा के परपा केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के एक पद तथा ग्राम पंचायत बुरुंगपाल के गुर्राम केंद्र में आंगनबाड़ी सहायिका के एक पद पर योग्य महिला उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।