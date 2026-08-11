Jhiram Attack Case: झीरम पर आने वाला है बड़ा फैसला, आरोपियों का आखिरी पक्ष जानने 10 बंदियों को लाया गया कोर्ट

Jhiram Case Final Hearing: देश को झकझोर कर रख देने वाले 13 साल पुराने झीरम घाटी कांड में अब लंबे समय से चल रही न्यायिक प्रक्रिया अंतिम बहस के दौर में पहुंच गई है। आज यानी मंगवार को बचाव पक्ष की ओर से अपनी अंतिम दलीलें रखने का अवसर दिया गया है। बता दें कि सोमवार को जगदलपुर की एनआईए कोर्ट में मामले की फाइनल बहस शुरू हुई। लंच के बाद दोपहर करीब 3 बजे सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिनेश पाणिग्राही ने बहस शुरू की, जो करीब दो घंटे तक चली। समय अधिक होने के कारण अदालत ने मामले की आगे की बहस और सुनवाई के लिए मंगलवार सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया थ।