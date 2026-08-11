11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जगदलपुर

Jhiram Attack Case: झीरम पर आने वाला है बड़ा फैसला, आरोपियों का आखिरी पक्ष जानने 10 बंदियों को लाया गया कोर्ट

Jhiram Attack Case: देश के सबसे राजनीतिक हिंसा मामलों में शामिल झीरम हमले पर फैसला अब आने ही वाला है। एनआईए कोर्ट में आरोपियों की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया जाएगा..
2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Chandu Nirmalkar

Aug 11, 2026

jhiram attack case

झीरम घाटी कांड घटनास्थल ( File Photo - Patrika )

Jhiram Case Final Hearing: देश को झकझोर कर रख देने वाले 13 साल पुराने झीरम घाटी कांड में अब लंबे समय से चल रही न्यायिक प्रक्रिया अंतिम बहस के दौर में पहुंच गई है। आज यानी मंगवार को बचाव पक्ष की ओर से अपनी अंतिम दलीलें रखने का अवसर दिया गया है। बता दें कि सोमवार को जगदलपुर की एनआईए कोर्ट में मामले की फाइनल बहस शुरू हुई। लंच के बाद दोपहर करीब 3 बजे सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिनेश पाणिग्राही ने बहस शुरू की, जो करीब दो घंटे तक चली। समय अधिक होने के कारण अदालत ने मामले की आगे की बहस और सुनवाई के लिए मंगलवार सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया थ।

Jhiram Attack case: अंतिम फैसले के करीब एनआईए कोर्ट

ऐसे में मंगलवार को एक बार फिर सरकारी पक्ष की ओर से दिनेश पाणिग्राही अपनी दलीले रख रहे है। इसके बाद आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अरविंद चौधरी अपना पक्ष रखेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब कभी भी फैसला आ सकता है। वहीं आज चल रही सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें सरकारी पक्ष की दलीलें आगे बढ़ने के बाद आरोपियों की ओर से भी अपना पक्ष रखा जाना है। इसके बाद अदालत की कार्यवाही किस दिशा में आगे बढ़ती है, इस पर सबकी नजर रहेगी।

देश के सबसे राजनीतिक हिंसा मामलों में शामिल

झीरम घाटी में 25 मई 2013 को हुए हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और सुरक्षा बलों के जवानों समेत बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लंबे समय से चल रही न्यायिक प्रक्रिया के बाद अब मामला अंतिम बहस के चरण में पहुंचने से सभी की नजरें अदालत की आगामी सुनवाई पर टिक गई है।

फैसले को लेकर जागी उम्मीदें

अंतिम बहस शुरू होने के साथ ही अब झीरम मामले के संभावित फैसले को लेकर भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। हालांकि मंगलवार को बहस पूरी होती है या सुनवाई आगे किसी अन्य तारीख तक जाती है, यह अदालत की कार्यवाही पर निर्भर करेगा। मामले में फैसला कब सुनाया जाएगा, इसे लेकर फिलहाल आधिकारिक प्रति स्पष्ट नहीं है।

11 आरोपी थे, एक की मृत्यु हो चुकी

सोमवार को अंतिम बहस में शामिल होने के लिए सेंट्रल जेल जगदलपुर से 10 बंदियों को अदालत लाया गया। मामले में 11 आरोपी थे जिसमें एक की मृत्यु हो चुकी है। इनमें दो महिलाएं भी शामिल थीं। सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी को न्यायालय में पेश किया गया और सुनवाई की प्रक्रिया में शामिल किया गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2026 03:48 pm

Published on:

11 Aug 2026 03:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Jhiram Attack Case: झीरम पर आने वाला है बड़ा फैसला, आरोपियों का आखिरी पक्ष जानने 10 बंदियों को लाया गया कोर्ट

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बस्तर के रुद्र प्रताप अब दक्षिण अफ्रीका में बरपाएंगे कहर, 140km की रफ्तार से 15 विकेट लेकर जीता था पर्पल कैप

Chhattisgarh News, cricketer rudra pratap
जगदलपुर

अब इन वाहन मालिकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, बस्तर में ANPR कैमरों से होगी निगरानी

Petrol Diesel
जगदलपुर

फेंके नहीं, कमाई में बदलेंगे कपड़ों के टुकड़े… कोंडागांव में अब गारमेंट फैक्ट्री के वेस्ट से शुरू होगा नया कारोबार

Garment Factory Waste Recycling
जगदलपुर

झीरम घाटी कांड में बड़ा अपडेट! 13 साल बाद फैसले की घड़ी करीब, 10 अगस्त को जगदलपुर कोर्ट में अंतिम बहस

Jhiram Ghati Naxal Attack
जगदलपुर

बस्तर में PDS स्कैम की आहट! 378 बोरी चावल, 6 बोरी चना और ट्रक जब्त, जांच में खुलेंगे कई राज

Bastar PDS Scam
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.