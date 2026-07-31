बस्तर में PDS स्कैम की आहट! 378 बोरी चावल, 6 बोरी चना और ट्रक जब्त, जांच में खुलेंगे कई राज

Bastar PDS Scam: छत्तीसगढ़ के बस्तर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गरीबों को मिलने वाले राशन की कालाबाजारी का मामला एक बार फिर सामने आया है। खाद्य विभाग ने जगदलपुर के अनुपमा चौक के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए 378 बोरी पीडीएस चावल, 6 बोरी पीडीएस चना और एक ट्रक जब्त किया है। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 7.5 लाख रुपये आंकी गई है। लगातार तीन दिनों में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जिससे बस्तर में सक्रिय राशन माफिया और अवैध नेटवर्क पर सवाल खड़े हो गए हैं।