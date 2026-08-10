बस्तर के रुद्र प्रताप अब दक्षिण अफ्रीका में बरपाएंगे कहर, 140km की रफ्तार से 15 विकेट लेकर जीता था पर्पल कैप

Rudra Pratap in MI Cricket Team: बस्तर के आदिवासी अंचल से निकलकर तेज गेंदबाज रुद्र प्रताप देहारी ने क्रिकेट की दुनिया में बड़ी छलांग लगाई है। दंतेवाड़ा जिले के धुर नक्सल प्रभावित रहे कटेकल्याण निवासी रुद्र का चयन आईपीएल की सफल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस की रिलायंस-1 टीम में हुआ है। वे वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट एक्सपोजर और ट्रेनिंग के लिए 10 अगस्त को टीम के साथ दक्षिण अफ्रीका रवाना होंगे। रुद्र इस टीम में जगह बनाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले खिलाड़ी हैं।