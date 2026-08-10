10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जगदलपुर

बस्तर के रुद्र प्रताप अब दक्षिण अफ्रीका में बरपाएंगे कहर, 140km की रफ्तार से 15 विकेट लेकर जीता था पर्पल कैप

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के लाल दंतेवाड़ा जिले के धुर नक्सल प्रभावित रहे कटेकल्याण निवासी रुद्र का चयन आईपीएल की सफल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस की रिलायंस-1 टीम में हुआ है।
2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Chandu Nirmalkar

Aug 10, 2026

Chhattisgarh News, cricketer rudra pratap

बस्तर के रुद्र प्रताप का चयन मुबई इंडियंस की रिलायंस-1 क्रिकेट टीम में ( Photo - Patrika )

Rudra Pratap in MI Cricket Team: बस्तर के आदिवासी अंचल से निकलकर तेज गेंदबाज रुद्र प्रताप देहारी ने क्रिकेट की दुनिया में बड़ी छलांग लगाई है। दंतेवाड़ा जिले के धुर नक्सल प्रभावित रहे कटेकल्याण निवासी रुद्र का चयन आईपीएल की सफल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस की रिलायंस-1 टीम में हुआ है। वे वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट एक्सपोजर और ट्रेनिंग के लिए 10 अगस्त को टीम के साथ दक्षिण अफ्रीका रवाना होंगे। रुद्र इस टीम में जगह बनाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले खिलाड़ी हैं।

Chhattisgarh News: 5 विकेट लेकर सभी को चौंकाया

रुद्र अपनी 140 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार वाली तेज गेंदबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग में उन्होंने बिलासपुर बुल्स का प्रतिनिधित्व करते हुए 15 विकेट लिए और टूर्नामेंट की पर्पल कैप अपने नाम की। इसी प्रदर्शन के बाद मुंबई इंडियंस के स्काउट्स और रिलायंस मैनेजमेंट ने उन्हें डेवलपमेंट स्क्वॉड में शामिल किया।

4 साल पहले मां के साथ पहुंचे थे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट

करीब चार साल पहले रुद्र अपनी मां के साथ बस्तर इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट कालीपुर पहुंचे थे। अकादमी संचालक प्रदीप गुहा के मुताबिक उस समय रुद्र दुबले-पतले थे, लेकिन गेंदबाजी के प्रति उनका जुनून साफ नजर आता था। पहली बार ड्यूज बॉल से टर्फ विकेट पर गेंदबाजी की तो उनकी गति ने प्रशिक्षकों का ध्यान खींचा। उनकी क्षमता जांचने के लिए करीब 50 हजार रुपए की स्पीड मशीन खरीदी गई। अभ्यास में रुद्र ने करीब 120 किमी/घंटे की रफ्तार दर्ज कराई।

अंडर-19 से एनसीए और सीके नायडू तक सफर

लगातार डेढ़ साल की मेहनत के बाद रुद्र ने बस्तर संभाग की अंडर-19 टीम में जगह बनाई। इसके बाद छत्तीसगढ़ अंडर-19 टीम से कूच बिहार और वीनू मांकड़ ट्रॉफी में लगातार दो साल खेले। शानदार प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन नेशनल क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के लिए हुआ। अंडर-23 स्तर पर सीके नायडू ट्रॉफी में भी उन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी का प्रभाव छोड़ा। अब मुंबई इंडियंस के रिलायंस सेटअप में उन्हें विश्वस्तरीय सुविधाओं और विशेषज्ञों के बीच प्रशिक्षण का मौका मिलेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2026 10:19 am

Published on:

10 Aug 2026 10:19 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / बस्तर के रुद्र प्रताप अब दक्षिण अफ्रीका में बरपाएंगे कहर, 140km की रफ्तार से 15 विकेट लेकर जीता था पर्पल कैप

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

अब इन वाहन मालिकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, बस्तर में ANPR कैमरों से होगी निगरानी

Petrol Diesel
जगदलपुर

फेंके नहीं, कमाई में बदलेंगे कपड़ों के टुकड़े… कोंडागांव में अब गारमेंट फैक्ट्री के वेस्ट से शुरू होगा नया कारोबार

Garment Factory Waste Recycling
जगदलपुर

झीरम घाटी कांड में बड़ा अपडेट! 13 साल बाद फैसले की घड़ी करीब, 10 अगस्त को जगदलपुर कोर्ट में अंतिम बहस

Jhiram Ghati Naxal Attack
जगदलपुर

बस्तर में PDS स्कैम की आहट! 378 बोरी चावल, 6 बोरी चना और ट्रक जब्त, जांच में खुलेंगे कई राज

Bastar PDS Scam
जगदलपुर

हजारों शिक्षक पदोन्नति के इंतजार में, 15 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने की मांग, जगदलपुर में डीईओ को सौंपा ज्ञापन

DPC Meeting Chhattisgarh
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.