Dhamtari smart meter: स्मार्ट मीटर में ऑनलाइन कट रही बिजली, 140 उपभोक्ताओं के कनेक्शन कटे, 236 की सूची रायपुर भेजी गई

विद्युत विभाग ने बिल भुगतान न करने वालों के लिए एक पारदर्शी और चरणबद्ध प्रक्रिया तय की है। जिन उपभोक्ताओं का दो महीने से अधिक समय का बिजली बिल बकाया रहता है, उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर लगातार तीन दिनों तक भुगतान के लिए चेतावनी संदेश भेजा जाता है। यदि इसके बाद भी चौथे दिन तक बिल का भुगतान नहीं किया जाता, तो सिस्टम अपने आप ऑनलाइन माध्यम से बिजली सप्लाई बंद कर देता है। हालांकि बकाया राशि का भुगतान करते ही नियमानुसार कनेक्शन फिर से बहाल कर दिया जाता है।