धमतरी में दर्दनाक सड़क हादसा: मुंबई से बस्तर जा रही महिला बाइक राइडर की मौत, परिजनों में छाया मातम

बताया गया है कि मुंबई से बस्तर की ओर निकला यह ग्रुप 23 महिला बाइक राइडर्स का था। सभी एक साथ बाइक राइड पर निकली थीं। इस सफर का उद्देश्य बस्तर तक पहुंचना था, लेकिन धमतरी के जगतरा के पास हुए हादसे ने पूरे ग्रुप को गहरे सदमे में डाल दिया। रिद्धि ठक्कर की मौत के बाद इस सफर की खुशियां मातम में बदल गईं। घटना ने एक बार फिर तेज रफ्तार और सड़क पर भारी वाहनों के बीच बाइक चलाते समय सावधानी बरतने की जरूरत को सामने ला दिया है।