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धमतरी

धमतरी में दर्दनाक सड़क हादसा: मुंबई से बस्तर जा रही महिला बाइक राइडर की मौत, परिजनों में छाया मातम

Woman Bike Rider Death: धमतरी जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। मुंबई से बस्तर जा रही 23 महिला बाइक राइडर्स के ग्रुप में शामिल 24 वर्षीय रिद्धि ठक्कर की बाइक मरकाटोला के पास ट्रेलर से टकरा गई।
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धमतरी

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Khyati Parihar

Aug 12, 2026

Road Accident

महिला बाइक राइडर की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Dhamtari Road Accident: छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन होने वाले सड़क हादसों में कई लोगों की जान जा रही है। इसी बीच धमतरी जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। मुंबई से बस्तर की ओर बाइक राइडिंग के लिए निकली 23 महिला राइडर्स के समूह में शामिल एक महिला राइडर हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 24 वर्षीय रिद्धि ठक्कर की इलाज के दौरान मौत हो गई।

जगतरा के पास हुआ दर्दनाक हादसा

जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के मुंबई से 23 महिला बाइक राइडर्स का समूह बस्तर की ओर रवाना हुआ था। सभी राइडर्स बाइक से सफर कर रही थीं। इसी दौरान धमतरी जिले में नेशनल हाईवे-30 पर जगतरा के पास यह दर्दनाक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि राइडर रिद्धि ठक्कर की बाइक तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रिद्धि गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

हादसे के बाद घायल रिद्धि को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज शुरू किया गया। हालत गंभीर होने के कारण उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रिद्धि की मौत की खबर सामने आने के बाद बाइक राइडर्स के समूह और परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। बस्तर पहुंचने के लिए निकला सफर रिद्धि के लिए आखिरी सफर साबित हुआ।

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी जुटाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, रिद्धि के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है।

पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। ट्रेलर और बाइक के बीच हुई टक्कर को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की जांच के बाद दुर्घटना से जुड़ी अन्य जानकारी सामने आने की संभावना है।

23 महिला राइडर्स का था ग्रुप

बताया गया है कि मुंबई से बस्तर की ओर निकला यह ग्रुप 23 महिला बाइक राइडर्स का था। सभी एक साथ बाइक राइड पर निकली थीं। इस सफर का उद्देश्य बस्तर तक पहुंचना था, लेकिन धमतरी के जगतरा के पास हुए हादसे ने पूरे ग्रुप को गहरे सदमे में डाल दिया। रिद्धि ठक्कर की मौत के बाद इस सफर की खुशियां मातम में बदल गईं। घटना ने एक बार फिर तेज रफ्तार और सड़क पर भारी वाहनों के बीच बाइक चलाते समय सावधानी बरतने की जरूरत को सामने ला दिया है।

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Updated on:

12 Aug 2026 03:36 pm

Published on:

12 Aug 2026 01:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / धमतरी में दर्दनाक सड़क हादसा: मुंबई से बस्तर जा रही महिला बाइक राइडर की मौत, परिजनों में छाया मातम

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