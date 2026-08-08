CG Police Transfer: धमतरी पुलिस में बड़ा फेरबदल, 3 SI समेत 46 पुलिसकर्मियों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से विभिन्न विभागों में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल देखने को मिल रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों की पदस्थापना में बदलाव के जरिए विभागीय कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में अब धमतरी पुलिस विभाग में 46 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। इस बदलाव के बाद जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों और पुलिस इकाइयों में नई पदस्थापनाओं के साथ पुलिसिंग व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिलेगा।