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CG Police Transfer: धमतरी पुलिस में बड़ा फेरबदल, 3 SI समेत 46 पुलिसकर्मियों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

Dhamtari Police Transfer: पुलिस अधीक्षक भावना पांडे ने जिले के 46 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। जारी आदेश में 3 एसआई, 10 एएसआई, 21 प्रधान आरक्षक और 12 आरक्षक शामिल हैं।
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धमतरी

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Khyati Parihar

Aug 08, 2026

Chhattisgarh Police Transfer list

पुलिस अफसरों की नई तैनाती (photo patrika)

Police Transfer: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी है। विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के बीच अब धमतरी पुलिस विभाग में भी बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने तथा पुलिसिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक भावना पांडे ने 46 पुलिसकर्मियों के तबादले का आदेश जारी किया है।

जारी की गई तबादला सूची में अलग-अलग पदों पर तैनात पुलिसकर्मियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस सूची में 3 उप निरीक्षक (SI), 10 सहायक उप निरीक्षक (ASI), 21 प्रधान आरक्षक और 12 आरक्षक शामिल हैं। आदेश के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों को अपनी नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालना होगा।

देखें लिस्ट

कानून-व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर

पुलिस विभाग में समय-समय पर होने वाले तबादलों को प्रशासनिक व्यवस्था का अहम हिस्सा माना जाता है। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ पुलिसकर्मियों के कार्यस्थल में बदलाव से पुलिसिंग व्यवस्था में नई ऊर्जा आने के साथ-साथ अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने का अनुभव भी मिलता है।

धमतरी पुलिस में किए गए इस फेरबदल को भी इसी प्रशासनिक प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। नई पदस्थापना के जरिए पुलिसकर्मियों को अलग-अलग थाना क्षेत्रों और इकाइयों में जिम्मेदारी दी गई है। इससे स्थानीय स्तर पर पुलिस की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने तथा कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

तबादले के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों को अपनी नई पदस्थापना वाली जगह पर जिम्मेदारी संभालनी होगी। पुलिस विभाग की ओर से सभी संबंधित कर्मचारियों को आदेश के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिसिंग व्यवस्था में बदलाव का असर

धमतरी जिले में पुलिस के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ अपराध नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा और विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस की सक्रियता बनाए रखने की जिम्मेदारी रहती है। ऐसे में समय-समय पर पुलिस विभाग में होने वाले प्रशासनिक बदलावों को महत्वपूर्ण माना जाता है।

नई पदस्थापना के बाद अलग-अलग क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारियों में बदलाव आएगा। इससे पुलिस अधिकारियों को अपने अनुभव के आधार पर नई जगहों पर काम करने का अवसर मिलेगा। साथ ही विभागीय स्तर पर कार्यों के बेहतर वितरण की भी उम्मीद की जा रही है।

इससे पहले रायपुर पुलिस में भी हुआ था फेरबदल

गौरतलब है कि धमतरी से पहले राजधानी रायपुर के पुलिस विभाग में भी बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव किया गया था। पुलिस कमिश्नरेट रायपुर में पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने एक आदेश जारी कर एक साथ 38 पुलिसकर्मियों का तबादला किया था।

रायपुर की तबादला सूची में भी उप निरीक्षक (SI), सहायक उप निरीक्षक (ASI), प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के पुलिसकर्मी शामिल थे। आदेश के तहत संबंधित पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे।

लगातार जारी है प्रशासनिक फेरबदल

छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से विभिन्न विभागों में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल देखने को मिल रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों की पदस्थापना में बदलाव के जरिए विभागीय कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में अब धमतरी पुलिस विभाग में 46 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। इस बदलाव के बाद जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों और पुलिस इकाइयों में नई पदस्थापनाओं के साथ पुलिसिंग व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिलेगा।

SP अंकिता शर्मा ने जारी किया तबादला आदेश, 4 TI सहित 6 अधिकारियों की नई पदस्थापना, देखें पूरी लिस्ट

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Updated on:

08 Aug 2026 05:30 pm

Published on:

08 Aug 2026 05:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG Police Transfer: धमतरी पुलिस में बड़ा फेरबदल, 3 SI समेत 46 पुलिसकर्मियों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

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