Dhamtari Missing Youth: धमतरी में हादसा, एनीकट पर मछली पकड़ रहा युवक नदी में बहा, 48 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं

जिला प्रशासन और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान उफनती नदियों, नालों और एनीकटों के पास न जाएं। विशेष रूप से मछली पकड़ने, नहाने या नदी पार करने का प्रयास न करें, क्योंकि तेज बहाव किसी भी समय जानलेवा साबित हो सकता है। प्रशासन ने नागरिकों से मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों का पालन करने तथा किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत पुलिस या नियंत्रण कक्ष को देने की अपील की है। बारिश का दौर जारी रहने के कारण जिले में हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है और प्रशासन हालात पर लगातार नजर रखे हुए है।