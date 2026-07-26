80 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए मुफ्त बस यात्रा, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा आदेश जारी

Chhattisgarh Govt New: 5 करोड़ की चोरी का सच आया सामने(photo-patrika)
Chhattisgarh Govt News: छत्तीसगढ़ सरकार ने 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है। अब पात्र बुजुर्ग अपने एक सहायक के साथ राज्य की पात्र यात्री बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। योजना के प्रभावी संचालन के लिए परिवहन विभाग ने सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बस स्टैंड, प्रतीक्षालय और बसों में योजना की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही, अधिकारियों और बस संचालकों को बुजुर्गों के साथ सम्मानजनक व्यवहार और यात्रा के दौरान आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार के निर्देशानुसार, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के साथ यात्रा करने वाले एक सहायक को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य उन बुजुर्गों को सहूलियत देना है, जिन्हें यात्रा के दौरान सहयोग और देखभाल की आवश्यकता होती है।
परिवहन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि योजना की जानकारी बस स्टैंड, यात्री प्रतीक्षालय, सार्वजनिक स्थानों और बसों में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाए। इससे अधिक से अधिक पात्र वरिष्ठ नागरिक इस सुविधा के बारे में जान सकेंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे।
विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और बस संचालकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि पात्र वरिष्ठ नागरिकों और उनके सहायक को बिना किसी बाधा के यात्रा करने की अनुमति दी जाए। साथ ही, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए और आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराई जाए।
परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी बुजुर्ग यात्री को योजना का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो उसकी शिकायत का तत्काल समाधान किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य सरकार का मानना है कि वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य धरोहर हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षित, सम्मानजनक और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। इस पहल से बुजुर्ग अपने सामाजिक, पारिवारिक और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आसानी से यात्रा कर सकेंगे। यह योजना न केवल वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान करेगी, बल्कि उनके जीवन को अधिक सहज और सम्मानजनक बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
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