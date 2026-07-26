‘शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते थे प्राचार्य’, महिला सहकर्मी का गंभीर आरोप, BEO और DEO तक पहुंची शिकायत

Sexual Harassment Allegations: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के बसंतपुर स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य के खिलाफ एक महिला सहकर्मी ने गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि प्राचार्य उन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहे थे और विरोध करने पर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। पीड़िता ने पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर थाने का रुख किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मामले की सत्यता की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।