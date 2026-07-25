20 साल पुराने स्वास्थ्य घोटाले की फिर खुली फाइल, धमतरी में मेडिकल एजेंसी पर EOW का छापा

Health Department Scam: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए नया बस स्टैंड स्थित अनिल मेडिकल एजेंसी पर छापा मारा। तड़के शुरू हुई इस कार्रवाई से दवा कारोबारियों और व्यापारिक जगत में हड़कंप मच गया। घंटों तक चली जांच के दौरान ईओडब्ल्यू की टीम ने एजेंसी से कई संदिग्ध वित्तीय रिकॉर्ड, लेनदेन से जुड़े दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण फाइलें जब्त की हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई वर्ष 2004 के बहुचर्चित स्वास्थ्य संचालनालय घोटाले की जांच से जुड़ी हुई है।