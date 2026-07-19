19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में 4 साल तक चलता रहा ‘ओवरटाइम मॉडल’, EOW की गिरफ्तारी तक पहुंचा 172 करोड़ का घोटाला

CSMCL Overtime Scam: छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) के 172 करोड़ रुपये के ओवरटाइम भुगतान घोटाले में ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन प्रबंध संचालक अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jul 19, 2026

CSMCL Scam Update

172 करोड़ के भुगतान की परतें खुलनी शुरू (photo source- Patrika)

CSMCL Scam Update: ईओडब्ल्यू ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) में हुए 172 करोड़ रुपए के ओवरटाइम भुगतान घोटाले आबकारी विभाग के तत्कालीन प्रबंध संचालक अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया। साथ ही शनिवार को विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए 20 जुलाई तक के लिए रिमांड पर लिया है। घोटाले की जांच के दौरान कमीशनखोरी में अरुणपति की संलिप्तता के इनपुट मिले थे। इसे देखते हुए समंस जारी कर पूछताछ के लिए बुलवाया गया था। जहां संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर गिरफ्तारी की गई है।

Chhattisgarh EOW: एजेंसियों को नियमों के विपरीत भुगतान किए गए

बता दें कि यह घोटाला 29 नवंबर 2023 को उजागर हुआ था। जब ईडी ने शराब, कोयला और महादेव सट्टा ऐप घोटाले की जांच के दौरान तीन संदिग्ध लोगों को पकड़ा था। तलाशी में उनके पास से 28.80 लाख रुपए नकद बरामद हुए थे। इसकी जानकारी ईडी द्वारा राज्य सरकार को भेजी थी। इसके आधार पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर प्रकरण की जांच करने पर पता चला कि 2019-20 से 2023-24 के बीच कर्मचारियों के ओवरटाइम, बोनस, अतिरिक्त चार कार्यदिवस और सर्विस चार्ज के नाम पर मैनपावर एजेंसियों को नियमों के विपरीत भुगतान किए गए।

182.98 करोड़ रुपए अतिरिक्त भुगतान

कर्मचारियों को दी जाने वाली ओवर टाइम की राशि 182.98 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया। इसमें लगभग 101.20 करोड़ रुपए ओवरटाइम, 12.21 करोड़ रुपए बोनस, 54.46 करोड़ रुपए अतिरिक्त चार कार्यदिवस और 15.11 करोड़ रुपए सर्विस चार्ज के जारी किए गए थे। उक्त रकम में एक बड़ा हिस्सा कथित कमीशन के तौर पर एक सिंडिकेट के माध्यम से विभिन्न लोगों तक पहुंचाया गया था।

EOW Investigation: मैनपावर एजेंसियों की भूमिका की जांच

ईओडब्ल्यू की जांच में कई मैनपावर एजेंसियों की भूमिका भी संदिग्ध मिली है। सुमित फैसिलिटीज, प्राइमवन वर्कफोर्स, ए-टू-जेड इंफ्रासर्विसेज, अलर्ट कमांडोज और ईगल हंटर साल्यूशंस शामिल हैं। बता दें कि इस घोटाले में अब तक इनमें अनवर ढेबर, नवीन प्रताप सिंह तोमर, तिजऊराम निर्मलकर, अभिषेक सिंह, नीरज कुमार चौधरी, अजय लोहिया, अजीत नरबले, अमित प्रभाकर सालुंके, अमित मित्तल, एन उदय राव, राजीव द्विवेदी व संजीव जैन को गिरफ्तार कर चालान पेश किया गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Jul 2026 10:21 am

Published on:

19 Jul 2026 10:21 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में 4 साल तक चलता रहा ‘ओवरटाइम मॉडल’, EOW की गिरफ्तारी तक पहुंचा 172 करोड़ का घोटाला

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

‘मिठाई खाने आ जा बेटा’… पिता ने रसगुल्ले में दे दिया जहर! रायपुर 5 मौतों के मामले में जांच के बीच बड़ा खुलासा

Raipur Suicide Case
रायपुर

रजिस्ट्री कराने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! प्रदेश को मिलेगा पहला हाईटेक रजिस्ट्री दफ्तर, जानिए क्या-क्या मिलेगा

Property Registration
रायपुर

सीटें बढ़ने के बावजूद सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मुश्किल, इस बार हाई स्कोर तय करेगा कटऑफ

NEET Counselling 2026
रायपुर

रायपुर में बारिश का मूड बरकरार, आज भी गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, IMD ने जारी किया ताजा अपडेट

CG Weather Update
रायपुर

टिकरापारा सामूहिक खुदकुशी केस में बड़ा अपडेट! सूदखोरी के जाल पर पहुंची जांच, 2 आरोपी हिरासत में

Tikrapara Suicide Case
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.