रामगोपाल अग्रवाल विदेश में थे या छत्तीसगढ़ में? शराब घोटाले में आया बड़ा अपडेट, EOW कर रही हर एंगल से पूछताछ

इस मामले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता डॉ. विजयशंकर मिश्रा ने कहा कि पुलिस और जांच एजेंसियां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हो सकते हैं। भाजपा ने यह भी सवाल उठाया कि गिरफ्तारी से पहले कांग्रेस रामगोपाल अग्रवाल को अपना कोषाध्यक्ष बता रही थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद पार्टी के कुछ नेता उनसे दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल जांच जारी है और आने वाले दिनों में मामले में नए खुलासों की संभावना जताई जा रही है।