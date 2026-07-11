Chhattisgarh: बोरे में भरकर कांग्रेस भवन लाया जाता था करोड़ों रुपए, 1000 करोड़ घोटाले में EOW के हाथ आया बड़ा सबूत

जांच एजेंसी के अनुसार, भिलाई के कारोबारी लक्ष्मीनारायण बंसल उर्फ पप्पू ने बयान में कहा कि दीपेन चावड़ा के माध्यम से करीब 800 करोड़ रुपए कांग्रेस भवन भेजे गए। वहीं, निखिल चंद्राकर ने भी अपने बयान में कोल लेवी की रकम रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचने की बात स्वीकार की है। इसके अलावा सूर्यकांत तिवारी के पास मिली डायरी में रकम का ब्योरा है। वहीं, अन्य माध्यमों से टुकड़ों में रकम दिए जाने के इनपुट है। उक्त सभी के संंबंध में पूछताछ की जा रही है। साथ ही अब तक की जांच और गवाहों के बयान को क्राॅस वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। बता दें कि ई़डी और ईओड्ब्ल्यू की 2019 में छापेमारी शुरू होते ही रामगोपाल फरार हो गए थे।