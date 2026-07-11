CG Weather Update: बादलों ने दिया धोखा! 2 दिन की झमाझम के बाद थमा मानसून, रायपुर में गर्मी ने बढ़ाई बेचैनी

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। पिछले दो दिनों तक हुई अच्छी बारिश के बाद राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। आसमान में दिनभर काले बादल मंडराते रहे, लेकिन बारिश नहीं होने से उमस और गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। घरों से लेकर बाजार तक लोग चिपचिपी गर्मी से परेशान नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक अब प्रदेश में अच्छी बारिश के लिए बंगाल की खाड़ी में बनने वाले नए सिस्टम का इंतजार है।