सरकार ने 4710 करोड़ दिए, अफसर खर्च ही नहीं कर पाए… छत्तीसगढ़ में 8 लाख से ज्यादा घर आज भी पानी को तरस रहे!

जाहिर है, इसमें मिलीभगत और भ्रष्टाचार के अजब-गजब खेल हुए हैं। कहीं पर टंकी शोपीस की तरह खड़ी दी गई है। न स्रोत का पता, न पाइप लाइन का। गांवों में ऐसी हैरान करने वाली कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसे देखकर कोई भी माथा पकड़ ले। इस घुन लगे सिस्टम की कारगुजारियों पर कोई हंसे या रोए… क्या कहा जाए? राजस्थान में मिशन घोटाले की जांच बढ़ी तो पूर्व एसीएस तक आंच पहुंची। गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन पानी के लीकेज की यह हालत अमूमन हरराज्य में है। सभी को पता है पानी कहां ठहरा हुआ है, फिर भी जिम्मेदार मौन साधे हुए है। इस फंड की बंदरबांट का कारनामा नया नहीं है। राज्यों में सरकारें कोई भी रही हो।