CG IPS Transfer List: कोरिया कांड के बाद एक्शन मोड में सरकार, 24 IPS अधिकारियों को दी नई जिम्मेदारी, 12 जिलों के SP बदले

24 आईपीएस के तबादले (photo source- Patrika)
CG IPS Transfer List: छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग ने शुक्रवार को पुलिस महकमे में एक बड़ी सर्जरी की है। गृह सचिव हिमशिखर गुप्ता द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आईपीएस के 24 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। इस फेरबदल से राजनांदगांव रेंज के आईजी, रायपुर कमिश्नरी के तीन डीसीपी, प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी और 12 जिलों के एसपी प्रभावित हुए है। कानून-व्यवस्था में कसावट लाने के उद्देश्य से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, पुलिस मुख्यालय और मैदानी जिलों में नए चेहरों को तैनात किया गया है।
तबादला सूची के तहत 2004 बैच के आईपीएस अजय कुमार यादव को नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी (चंदखुरी) के निदेशक पद से हटाकर राजनांदगांव रेंज का नया आईजी नियुक्त किया गया है। वहीं, राजनांदगांव के तत्कालीन आईजी बालाजी राव सोमावार और छसबल बस्तर में पदस्थ प्रशांत कुमार अग्रवाल को पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर भेजा गया है। इसके अलावा, बलौदाबाजार-भाटापारा की एसपी भावना गुप्ता को मातृत्व अवकाश के चलते फिलहाल पीएचक्यू में एआईजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इस प्रशासनिक फेरबदल का सबसे दिलचस्प पहलू रायपुर पुलिस कमिश्नरी में देखने को मिला है। रायपुर में पदस्थ तीन उपायुक्तों (डीएसपी) को सीधे बस्तर संभाग के धुर नक्सल प्रभावित जिलों में बतौर एसपी भेजा गया है। इसमें उमेश प्रसाद गुप्ता को बीजापुर, मयंक गुर्जर को सुकमा और संदीप कुमार पटेल को नारायणपुर जिले का नया एसपी बनाया गया है। वहीं, नारायणपुर के तत्कालीन एसपी रॉबिन्सन गुरिया की रायपुर वापसी हुई है, उन्हें पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) रायपुर नियुक्त किया गया है।
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