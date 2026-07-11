CG IPS Transfer List: कोरिया कांड के बाद एक्शन मोड में सरकार, 24 IPS अधिकारियों को दी नई जिम्मेदारी, 12 जिलों के SP बदले

CG IPS Transfer List: छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग ने शुक्रवार को पुलिस महकमे में एक बड़ी सर्जरी की है। गृह सचिव हिमशिखर गुप्ता द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आईपीएस के 24 अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। इस फेरबदल से राजनांदगांव रेंज के आईजी, रायपुर कमिश्नरी के तीन डीसीपी, प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी और 12 जिलों के एसपी प्रभावित हुए है। कानून-व्यवस्था में कसावट लाने के उद्देश्य से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, पुलिस मुख्यालय और मैदानी जिलों में नए चेहरों को तैनात किया गया है।