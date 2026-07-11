छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग छात्रों के लिए सुनहरा मौका, DRDO में इंटर्नशिप के साथ स्टाइपेंड, जानें डिटेल्स

DRDO में इंटर्नशिप (photo source- Patrika)
DRDO Internship: अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी इंजीनियरिंग या साइंस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और रक्षा अनुसंधान (Defence Research) के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी (DMRL) में इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक छात्र 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यह इंटर्नशिप छात्रों को देश की प्रमुख रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला में काम करने और विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के साथ रिसर्च का व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का अवसर देगी।
रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर और प्रदेश के अन्य शहरों के इंजीनियरिंग व साइंस कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह मौका उन छात्रों के लिए खास है जो भविष्य में DRDO, ISRO, HAL, BHEL, SAIL या अन्य रिसर्च एवं डिफेंस संस्थानों में करियर बनाना चाहते हैं।
DRDO की ओर से इस इंटर्नशिप के लिए 20 छात्रों का चयन किया जाएगा। इसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों श्रेणी के विद्यार्थी शामिल होंगे।
बीई/बीटेक के फुल-टाइम छात्र
एमई/एमटेक के फुल-टाइम छात्र
इंजीनियरिंग साइंस में एमएससी कर रहे विद्यार्थी
हर महीने मिलेगा स्टाइपेंड
इंटर्नशिप के दौरान चयनित विद्यार्थियों को निर्धारित नियमों के अनुसार मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। हालांकि स्टाइपेंड का लाभ केवल पात्र फुल-टाइम विद्यार्थियों को मिलेगा।
डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी (DMRL) देश की प्रमुख रक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाओं में शामिल है। यहां छात्रों को अनुभवी वैज्ञानिकों और वरिष्ठ शोधकर्ताओं के मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिलेगा।
एडवांस्ड मेटेरियल्स पर रिसर्च
डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट
आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों
रिसर्च प्रोजेक्ट्स और प्रयोगशाला कार्य
जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव हासिल कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक छात्र 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और अन्य शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है।
प्रदेश के कई इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों के छात्र राष्ट्रीय स्तर की रिसर्च लैब में काम करने का सपना देखते हैं। DRDO जैसी प्रतिष्ठित संस्था में इंटर्नशिप न केवल तकनीकी ज्ञान बढ़ाएगी, बल्कि भविष्य में प्लेसमेंट, उच्च शिक्षा और सरकारी रिसर्च संस्थानों में करियर बनाने में भी बड़ा फायदा दे सकती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए यह मौका करियर को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।
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