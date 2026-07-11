छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग छात्रों के लिए सुनहरा मौका, DRDO में इंटर्नशिप के साथ स्टाइपेंड, जानें डिटेल्स

DRDO Internship: अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी इंजीनियरिंग या साइंस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और रक्षा अनुसंधान (Defence Research) के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी (DMRL) में इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक छात्र 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यह इंटर्नशिप छात्रों को देश की प्रमुख रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला में काम करने और विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के साथ रिसर्च का व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का अवसर देगी।