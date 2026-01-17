CG Job: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, हयात व ताज जैसे होटलों में मिलेगा काम करने का मौका, जल्दी करें आवेदन

CG Job: नया रायपुर स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (SIHM) ने 2026 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के अधीन यह संस्थान राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी परिषद (NCHMCT) से संबद्ध है, जहां 100 प्रतिशत प्लेसमेंट के साथ युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की नौकरियां मिल रही हैं। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (SIHM) रायपुर, छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग द्वारा संचालित एक अग्रणी संस्थान है।
सभी पाठ्यक्रमों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की हॉस्पिटैलिटी शिक्षा प्रदान करती है। संस्थान डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स सहित व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करता है, जिनमें फूड प्रोडक्शन, बेकरी, हाउसकीपिंग आदि शामिल हैं। डेढ़ वर्ष की डिप्लोमा ट्रेनिंग के बाद छात्र पांच सितारा होटलों में कार्यरत हो जाते हैं। तीन वर्षीय डिग्री पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियों को शुरूआत में 15-25 हजार स्टाइपेंड मिलता है। संस्थान द्वारा तीन वर्षीय पूर्णकालिक बीएससी हॉस्पिटैलिटी एवं होटल एडमिनिस्ट्रेशन की 80 सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।
संस्थान में प्रवेश नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (NCHMJEE 2026) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से हो रही है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आवेदन अधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/nchm-jee पर न्यू रजिस्ट्रेशन से करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2026 है।
कम्प्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 अंक, तार्किक क्षमता व लॉजिकल
15 अंक, सामान्य ज्ञान व समसामयिक विषय 15 अंक, इंग्लिश भाषा 45 अंक, सेवा क्षेत्र योग्यता के लिए 30 अंक इस तरह से कुल 120 अंको की परीक्षा होगी। शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। कक्षा बारहवीं में एक विषय के रूप में अंग्रेजी अनिवार्य है। आयु संबंधी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है।
नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (NCHMJEE) ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ आधारित परीक्षा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होती है। आवेदन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर शुल्क जमा करना है, और सबमिट करना है। प्रवेश परीक्षा 25 अप्रैल 2026 को होगी, जिसके परिणाम की घोषणा मई 2026 में की जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग जून 2026 से प्रारंभ होंगे। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है।
अधोसंरचना व शैक्षणिक सुविधाएं
इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रायपुर छत्तीसगढ़ का प्रमुख होटल प्रबंधन संस्थान है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल आधारित प्रशिक्षण एवं उद्योग-अकादमिक समन्वय के माध्यम से आतिथ्य उद्योग के भविष्य को सशक्त रूप से आकार दे रहा है। आईएचएम रायपुर में आधुनिक प्रैक्टिकल लैब्स एवं इंडस्ट्री-ओरिएंटेड पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, साथ ही राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय होटल समूहों में प्लेसमेंट की सुविधा भी है। संस्थान में आधुनिक फूड प्रोडक्शन, बेकरी एवं एफ-एंड-बी सर्विस लैब, पूर्णतः सुसज्जित हाउसकीपिंग प्रैक्टिकल लैब, पुस्तकालय एवं कंप्यूटर लैब, खेल एवं मनोरंजन की सुविधाएं तथा पृथक से बालक-बालिका छात्रावास की भी सुविधा है।
आईएचएम रायपुर ने अल्प अवधि में ही शतप्रतिशत प्लेसमेंट का रिकॉर्ड स्थापित किया है, जो संस्थान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यहां प्रशिक्षित विद्यार्थी देश के प्रतिष्ठित होटल समूहों, कॉर्पोरेट संस्थानों एवं फूड चेन में चयनित हुए हैं, जिनमें ओबेरॉय होटल्स एंड रिसोर्टस, राजसा बाय ताज, कोर्टयार्ड बाय मैरियेट, सयाजी होटल्स, मेफेयर होटल्स एंड रिसोर्ट, फेयरमोन्ट होटल जयपुर, हयात होटल्स, रिलायंस रिटेल, बर्गर किंग, बारबेक्यू नेशन, डोमिनोज एवं हल्दीराम नागपुर प्रमुख हैं।
आईएचएम रायपुर ने विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियागिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जो इसे राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाती है। आईएचएम रायपुर ने पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित एडिबल क्रॅाकरी एवं कटलरी डिजाइन चैलेंज में देश के शीर्ष 21 होटल प्रबंधन संस्थानों के बीच कड़ी स्पर्धा में द्धितीय स्थान प्राप्त कर एक लाख पचास हजार रू. का नगद पुरस्कार प्राप्त किया है। आईएचएम हैदराबाद में आयोजित प्रतिष्ठित नेशनल बडिंग शेफ प्रतियोगिता में आईएचएम रायपुर ने लगातार तीन वर्षों तक क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर निरंतर उत्कृष्टता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी तरह आईएचएम रायपुर ने एवरेस्ट बेटर किचन कलिनरी चैलेंज प्रतियोगिता में विगत तीन वर्षाें में क्रमशः प्रथम व द्धितीय स्थान प्राप्त कर राज्य को गौरान्वित किया है।
छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करना चाहते हैं, वह इसमें प्रवेश ले सकते हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा छत्तीसगढ़ सहित रायपुर होटल इंडस्ट्री को हो रहा है. पहले उन्हें बाहर से लोगों को लाना पड़ता था. अब छत्तीसगढ़ के बच्चों को यहां पर रोजगार मिल रहा है, साथ ही होटल इंडस्ट्री को लोकल स्तर पर छत्तीसगढ़ के लोग उपलब्ध हो रहे हैं। उन्हें अन्य राज्यों से स्किल्ड लोगों को नहीं लाना पड़ रहा है।
डिप्लोमा कोर्स की खास बात यह है कि महज डेढ़ वर्ष की पढ़ाई के बाद ही छात्र देश के प्रतिष्ठित फाइव स्टार होटलों में कार्य करने लगते हैं। यह युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, जो उन्हें कम समय में व्यावसायिक सफलता की ओर ले जाता है। प्रवेश प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय पर निम्नांकित फोन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। फोन नम्बर-0771-2972411, 0771-2990302, 94395-95155, 99770-42905, 78697-83865
