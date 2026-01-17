CG Job: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, हयात व ताज जैसे होटलों में मिलेगा काम करने का मौका, जल्दी करें आवेदन

आईएचएम रायपुर ने विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियागिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जो इसे राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाती है। आईएचएम रायपुर ने पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित एडिबल क्रॅाकरी एवं कटलरी डिजाइन चैलेंज में देश के शीर्ष 21 होटल प्रबंधन संस्थानों के बीच कड़ी स्पर्धा में द्धितीय स्थान प्राप्त कर एक लाख पचास हजार रू. का नगद पुरस्कार प्राप्त किया है। आईएचएम हैदराबाद में आयोजित प्रतिष्ठित नेशनल बडिंग शेफ प्रतियोगिता में आईएचएम रायपुर ने लगातार तीन वर्षों तक क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर निरंतर उत्कृष्टता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी तरह आईएचएम रायपुर ने एवरेस्ट बेटर किचन कलिनरी चैलेंज प्रतियोगिता में विगत तीन वर्षाें में क्रमशः प्रथम व द्धितीय स्थान प्राप्त कर राज्य को गौरान्वित किया है।