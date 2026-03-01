18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Chhattisgarh News: बड़ी सौगात: केंद्र ने छत्तीसगढ़ के लिए खोला 195 करोड़ रुपये का खजाना, शहरी विकास को मिलेगी रफ्तार

Raipur News: केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 194 करोड़ 93 लाख रुपए जारी किए हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Mar 18, 2026

डिप्टी CM साव (photo-patrika)

डिप्टी CM साव (photo-patrika)

Chhattisgarh News: केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 194 करोड़ 93 लाख रुपए जारी किए हैं। इस राशि से राज्य के 139 नगरीय निकायों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

पेयजल, स्वच्छता और आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण को मिलेगी रफ्तार

15वें वित्त आयोग के तहत 116 करोड़ 96 लाख रुपए टाइड ग्रांट के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से पेयजल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति व्यवस्था में भी सुधार होगा। भारत सरकार द्वारा 77 करोड़ 97 लाख रुपए का अनटाइड ग्रांट भी जारी किया गया है। यह राशि शहरों में सड़क, नाली और अन्य आधारभूत ढांचे के विकास पर खर्च की जाएगी।

डिप्टी CM साव ने कही यह बात

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि जारी करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार शहरों के विकास और जन सुविधाएं विकसित करने के लिए समन्वित रूप से पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा रही है। इससे शहरों को अधिक सुव्यवस्थित, स्वच्छ और नागरिक सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने के कार्यों को तेजी मिल रही है।

राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों के समग्र और सतत विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्राप्त राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किया जाएगा, ताकि विकास कार्यों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

छत्तीसगढ़ में घोटालों से जुड़ी और भी है खबरें..

  1. Computer Scam:छत्तीसगढ़ में 4.72 करोड़ का कंप्यूटर घोटाला, तीन आरोपियों के खिलाफ 1700 पन्नों का चालान पेश- ईओडब्ल्यू ने राजीव गांधी शिक्षा मिशन में कंप्यूटर की खरीदी में हुए 4 करोड़ 72 लाख 88462 रुपए के घोेटाला में फर्म संचालक आलोक कुशवाहा, अंजू कुशवाहा और संजीत साहा के खिलाफ सोमवार को चालान पेश किया… पूरी खबर पढ़ें

2. CG Liquor Scam: शराब घोटाले में बड़ा एक्शन! 29 आबकारी अफसरों की गिरफ्तारी तय, विभाग में मचा हड़कंप- पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से जुड़े करीब 3,200 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राज्य सरकार ने इस मामले में संलिप्त 29 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति दे दी है.. पूरी खबर पढ़ें

ये भी पढ़ें

Agniveer Recruitment 2026: सेना में जाने का सपना होगा पूरा, यहां जिला प्रशासन देगा निःशुल्क कोचिंग और ट्रेनिंग, देखें डिटेल्स
जगदलपुर
अग्निवीर भर्ती (photo-patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Mar 2026 07:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh News: बड़ी सौगात: केंद्र ने छत्तीसगढ़ के लिए खोला 195 करोड़ रुपये का खजाना, शहरी विकास को मिलेगी रफ्तार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

अब ATM से निकलेगा चावल! छत्तीसगढ़ में लगेगा प्रदेश का पहला ‘ग्रेन एटीएम’, जानें कैसे करेगा काम...

अब ATM से निकलेगा चावल! छत्तीसगढ़ में लगेगा प्रदेश का पहला ‘ग्रेन एटीएम’, जानें कैसे करेगा काम...(photo-AI)
रायपुर

Raipur Nagar Nigam Budget: 30 मार्च को आएगा रायपुर नगर निगम का बजट, प्रस्तावों पर हुई चर्चा

Raipur Nagar Nigam budget
रायपुर

सीवरेज टैंक में दम घुटने से 3 सफाई कर्मियों की मौत, पूर्व CM भूपेश बघेल बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं...

सीवरेज टैंक में दम घुटने से 3 सफाई कर्मियों की मौत, पूर्व CM भूपेश बघेल बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं...(photo-patrika)
रायपुर

Govt Employees Protest: DA एरियर्स से नियमितीकरण तक! कर्मचारियों का आज राज्यभर में विरोध प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों का प्रदर्शन (photo source- Patrika)
रायपुर

Bharatmala Scam: भारतमाला घोटाले में ओएसडी निर्भय साहू गिरफ्तार, पूछताछ के लिए 30 तक मार्च रिमांड पर

Bharatmala Project Scam: भारतमाला घोटाला केस में एक्शन जारी, गिरफ्तार कर जेल भेजे गए आरोपियों से मिला इनपुट
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.