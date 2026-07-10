CG Weather Update: दक्षिण-पश्चिम मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब भी बारिश सामान्य से कम दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर और मध्य हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहीं, जबकि दक्षिणी जिलों में मध्यम बारिश हुई। राजधानी रायपुर में गुरुवार को दिनभर बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं होने से उमस बढ़ गई और तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।