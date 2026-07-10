Chhattisgarh AIIMS News: एम्स रायपुर में जल्द ही बच्चों के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होगी। इससे सिकलसेल, थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर तथा अन्य गंभीर रक्त संबंधी बीमारियों से पीड़ित बच्चों को प्रदेश में ही अत्याधुनिक उपचार मिल सकेगा। गुरुवार को एम्स प्रबंधन और बाल आयुष फाउंडेशन के बीच बीएमटी सेंटर की स्थापना के लिए पांच वर्ष की अवधि का समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया। एम्स रायपुर में स्थापित होने वाला यह केंद्र छत्तीसगढ़ का पहला उन्नत सरकारी बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर होगा।