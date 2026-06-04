सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका! AIIMS Raipur में 30 पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन

AIIMS Raipur Recruitment: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित All India Institute of Medical Sciences Raipur (एम्स) ने मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए जूनियर रेजीडेंट (गैर-शैक्षणिक) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती भारत सरकार की रेजीडेंसी योजना के तहत छह महीने की अवधि के लिए की जा रही है। संस्थान ने कुल 30 रिक्त पदों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। जारी विज्ञापन के अनुसार कुल 30 पदों में 12 पद अनारक्षित (यूआर), 3 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), 7 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 5 पद अनुसूचित जाति (SC) और 3 पद अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं।