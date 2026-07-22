Property Tax Update: रायपुर में संपत्ति कर जमा करने पर अब 5% छूट, 30 सितंबर तक मिलेगा सीधा लाभ

Property Tax Update: रायपुर नगर निगम क्षेत्र के संपत्ति मालिकों के लिए राहत की खबर है। नगर निगम ने वित्त वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर भुगतान पर छूट की घोषणा की है। अब 30 सितंबर 2026 तक पूरा संपत्ति कर एकमुश्त जमा करने वाले करदाताओं को 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नगर निगम ने पहले संपत्ति कर भुगतान पर 6.25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान रखा था, लेकिन अब इसे संशोधित कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत समय सीमा के भीतर टैक्स जमा करने वाले लोगों को ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा।