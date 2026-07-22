छत्तीसगढ़ में द्रोणिका-चक्रवाती सिस्टम का असर, केलो डैम के 5 गेट खुले, अगले पांच दिन भारी बारिश का अलर्ट

प्रदेश में अब तक औसतन 348.5 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य (444.6 मिमी) से करीब 22 फीसदी कम है। हालांकि, प्रदेश के 33 में से 18 जिलों में सामान्य या उससे अधिक पानी बरस चुका है। 4 जुलाई तक जो जिले सूखे की स्थिति में थे, वहां मानसून ने भरपाई कर दी है। बिलासपुर में अब तक सामान्य से 14% अधिक (452.3 मिमी) तथा रायपुर में सामान्य से 4% अधिक (401.2 मिमी) पानी गिर चुका है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 573.8 मिमी बारिश सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में दर्ज की गई है, जो सामान्य से 61% अधिक है।