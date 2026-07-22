दुर्ग से रायपुर तक फैला टैक्स चोरी का जाल, लोहा कारोबारी की गिरफ्तारी के बाद कई और व्यापारी जांच के घेरे में

जांच के दौरान स्टेट जीएसटी अधिकारियों को कई ऐसी फाइलें और रिकॉर्ड मिले हैं, जिनमें फर्जी बिलिंग और गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ लेने के संकेत मिले हैं। अधिकारियों के अनुसार, टैक्स चोरी के लिए कागजों में फर्जी खरीद-बिक्री दिखाई जाती थी और इसी आधार पर सरकार को मिलने वाले टैक्स में हेरफेर किया जाता था। अब विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि इस पूरे मामले में कितने व्यापारी और संस्थान जुड़े हुए हैं।